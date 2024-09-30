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30 сентября, 11:59

«Сколько можно притворяться?»: Захарова не удивилась желанию отменить первую поправку в США

Захарова: США пора перестать притворяться, что поправка о свободе слова работает

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Американцам стоит перестать притворяться касательно работы первой поправки конституции, гарантирующей свободу слова. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

«Правильно, сколько можно притворяться», — написала она, комментируя предложение экс-госсекретаря Джона Керри отменить норму ради «борьбы с дезинформацией».

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Ранее на предложение Керри отреагировал миллиардер Илон Маск. По его словам, в случае победы на выборах президента Камалы Харрис Демократическая партия «уничтожит конституцию».

Николай Рюмин
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