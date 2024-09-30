«Сколько можно притворяться?»: Захарова не удивилась желанию отменить первую поправку в США
Захарова: США пора перестать притворяться, что поправка о свободе слова работает
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Американцам стоит перестать притворяться касательно работы первой поправки конституции, гарантирующей свободу слова. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале.
«Правильно, сколько можно притворяться», — написала она, комментируя предложение экс-госсекретаря Джона Керри отменить норму ради «борьбы с дезинформацией».
Ранее на предложение Керри отреагировал миллиардер Илон Маск. По его словам, в случае победы на выборах президента Камалы Харрис Демократическая партия «уничтожит конституцию».