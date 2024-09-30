Патриарх Кирилл заявил, что теория Дарвина не противоречит Божьему замыслу
Патриарх Кирилл рассказал, что учёный Чарльз Дарвин был верующим человеком. Обложка © Life.ru
Теория эволюции Чарльза Дарвина, о которой в последние недели разгорелись жаркие споры, никак не противоречит Божьему замыслу. Об этом заявил 30 сентября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в лабораторный комплекс научно-технологического университета «Сириус».
По словам владыки, сам Дарвин был весьма религиозным человеком, а его труд является воплощением христианской идеи о том, что Бог, создавая нашу потрясающую Вселенную, вложил в людей способность к развитию.
«Для меня эволюция и Дарвин, который, кстати, был очень верующим человеком, никогда не были фактором антирелигиозных аргументов. Даже наоборот», — подчеркнул глава Русской православной церкви.
Напомним, что ранее бывший премьер-министр Чечни Муслим Хучиев предложил министру просвещения Сергею Кравцову исключить из школьной программы теорию Дарвина как ошибочную и противоречащую религии. Вокруг инициативы разгорелись жаркие споры, но вот в РПЦ, к примеру, заступились за теорию Дарвина, и заявили, что научный и религиозный подходы не должны конфликтовать между собой.