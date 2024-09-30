Патриарх Кирилл заявил, что теория Дарвина не противоречит Божьему замыслу

Теория эволюции Чарльза Дарвина, о которой в последние недели разгорелись жаркие споры, никак не противоречит Божьему замыслу. Об этом заявил 30 сентября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в лабораторный комплекс научно-технологического университета «Сириус».

По словам владыки, сам Дарвин был весьма религиозным человеком, а его труд является воплощением христианской идеи о том, что Бог, создавая нашу потрясающую Вселенную, вложил в людей способность к развитию.

«Для меня эволюция и Дарвин, который, кстати, был очень верующим человеком, никогда не были фактором антирелигиозных аргументов. Даже наоборот», — подчеркнул глава Русской православной церкви.