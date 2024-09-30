Пьют меньше, чем их родители: Эксперты объяснили алкогольные предпочтения поколения Z

Российские зумеры (люди, родившиеся с 1997-го по 2012 год) пьют намного меньше, чем их родители. А половина молодых людей до 25 лет вообще не употребляют алкоголь, пишет РБК со ссылкой на данные Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ.

Те же, кто употребляет спиртное, предпочитают слабоалкогольные напитки. Согласно результатам исследования, пиво является самым популярным напитком среди людей в возрасте от 18 до 24 лет. Также наблюдается высокий спрос на коктейли. Водка же, напротив, занимает последнее место в списке предпочтений зумеров.

По мнению экспертов, снижение потребления спиртного среди молодёжи в скором времени может оказать влияние на рынок алкогольных напитков. Производители будут вынуждены искать новые способы привлечения молодых клиентов, предлагая более здоровые альтернативы, к примеру, безалкогольное пиво или слабоалкогольные напитки.