Путин назвал развитие новых регионов одним из важнейших приоритетов России
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Развитие Донбасса и Новороссии является одним из важнейших национальных приоритетов России. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин. Он уверен, что эта программа будет реализована.
«Комплексная, масштабная программа социально-экономического развития новых регионов России – это один из наших общенациональных важнейших приоритетов. В том, что она будет реализована, нет никаких сомнений», — сказал российский лидер.
Помимо этого, Владимир Путин заявил, что Россия не бросала жителей Донбасса и после начала спецоперации пыталась всеми силами достичь мира, но столкнулась с обманом со стороны элит Запада и подлогом. Он уверен, что страны Запада успели превратить Украину в свою колонию, военный плацдарм против России.