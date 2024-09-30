Путин назвал развитие новых регионов одним из важнейших приоритетов России

Развитие Донбасса и Новороссии является одним из важнейших национальных приоритетов России. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин. Он уверен, что эта программа будет реализована.

«Комплексная, масштабная программа социально-экономического развития новых регионов России – это один из наших общенациональных важнейших приоритетов. В том, что она будет реализована, нет никаких сомнений», — сказал российский лидер.