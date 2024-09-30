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Регион
30 сентября, 12:40

Путин назвал развитие новых регионов одним из важнейших приоритетов России

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Развитие Донбасса и Новороссии является одним из важнейших национальных приоритетов России. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин. Он уверен, что эта программа будет реализована.

«Комплексная, масштабная программа социально-экономического развития новых регионов России – это один из наших общенациональных важнейших приоритетов. В том, что она будет реализована, нет никаких сомнений», — сказал российский лидер.

Путин принял участие в открытии социальных объектов в Донбассе и Новороссии
Путин принял участие в открытии социальных объектов в Донбассе и Новороссии

Помимо этого, Владимир Путин заявил, что Россия не бросала жителей Донбасса и после начала спецоперации пыталась всеми силами достичь мира, но столкнулась с обманом со стороны элит Запада и подлогом. Он уверен, что страны Запада успели превратить Украину в свою колонию, военный плацдарм против России.

Мария Любицкая
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