Орловский бизнесмен пытается закрыть завод, чтобы избежать 90-миллионного долга

Орловского бизнесмена обвиняют в незаконном банкротстве крупного завода. Александр Казаченко пытается закрыть ОАО «Промцеолит», чтобы не возвращать ₽90 млн долга московскому дистрибьютору.

Как стало известно SHOT, московская компания «Цеотрейдресурс» (ЦТР) с 2013 года была официальным дистрибьютором орловского завода «Промцеолит», который занимается добычей цеолитов в Хотынецком районе региона и их переработкой. Цеолиты — это нерудный материал, похожий на песок, который может использоваться как сорбент, фильтрующий элемент, почвоулучшитель, или как добавка к строительным смесям.

В 2021 году собственником завода стал Александр Казаченко и «Промцеолит» перестал корректно оплачивать ЦТР дистрибьюторские услуги. Когда долг достиг ₽90 млн, представители «Цеотрейдресурс» обратились в суд и выиграли дело. Но вместо того, чтобы возвращать долги, Казаченко вывел из завода ₽82 млн в виде ничем не обеспеченных займов и ещё ₽4 млн дал в долг другим своим же компаниям. Предположительно, у предпринимателя есть обширные связи в местных МВД и прокуратуре, что помогает ему бесцеремонно игнорировать решение суда.

ЦТР опасается, что Казаченко в ближайшее время обанкротит предприятие из-за чего сотрудники потеряют работу, а регион — налоги. Чтобы этого избежать, «Цеотрейдресурс» уже подготовила конструктивный план развития завода и надеется на мирное разрешение ситуации, рассчитывая, что в дело вмешается правительство Орловской области.