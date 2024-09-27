ФАС проверит цены на продукты в самых крупных торговых сетях РФ

ФАС проанализирует цены на хлебобулочные изделия, молочные и мясные продукты, а также на овощи из «борщевого набора». Сетевые компании обязаны предоставить сведения о колебаниях цен, объёмах закупок и продаж за период с 1 января по 31 августа текущего года. Кроме того, ФАС запросила данные о структуре розничных цен и факторах, которые влияют на различия между закупочными и отпускными ценами. После проверки служба оценит оправданность ценообразования.