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27 сентября, 12:09

ФАС проверит цены на продукты в самых крупных торговых сетях РФ

ФАС проверит ценообразование в 14 крупнейших торговых сетях РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует образование цен на социально значимые продукты в 14 крупнейших торговых сетях России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Соответствующие запросы служба направила в «Пятёрочку», «Перекрёсток», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «Ленту», «Метро», «О’Кей», «Зельгрос», «Глобус», «Марию Ра», «Монетку», «Верный» и «Азбуку вкуса», — говорится в сообщении антимонопольщиков.

ФАС проанализирует цены на хлебобулочные изделия, молочные и мясные продукты, а также на овощи из «борщевого набора». Сетевые компании обязаны предоставить сведения о колебаниях цен, объёмах закупок и продаж за период с 1 января по 31 августа текущего года. Кроме того, ФАС запросила данные о структуре розничных цен и факторах, которые влияют на различия между закупочными и отпускными ценами. После проверки служба оценит оправданность ценообразования.

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Ранее россиянам рассказали, что осенью стоит ждать снижения цен на некоторые продукты питания, а также на ряд узких групп товаров. Кроме того, были названы бюджетные товары, которые следует включить в список покупок на неделю. В их числе кисломолочка, полезная для микрофлоры кишечника и укрепляющая иммунитет, гречка, овсянка, требующая варки, хлеб из цельнозерновой муки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Александра Мышляева
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