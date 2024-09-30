Стало известно о состоянии звезды нулевых Саши Project, которая пыталась покончить с собой
Певицу Сашу Project перевели из реанимации
Саша Project. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sasha_project
Популярная в 2000-х певица Саша Project (Оксана Кабунина-Гинзбург), которая попала в больницу после попытки суицида, переведена из реанимации.
По данным SHOT, когда врачи приехали по вызову накануне в десятом часу вечера в её московскую квартиру, певица была уже в коме. Сашу экстренно госпитализировали и подключили к ИВЛ. Сегодня артистку перевели из реанимации в отделение.
Напомним, чт певица известна такими хитами как «Очень нужен ты», «Говорила мама» и «Белое платье». В нулевых Саша Project также жила в гражданском браке с «королём гламура» Сергеем Зверевым. Позже артистка пропала со сцены. Как оказалось, она стала жертвой неудачной пластической операции. В последнее время Саша Project продолжала петь и периодически выступала в Москве. У неё есть муж и дети.