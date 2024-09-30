Стало известно о состоянии звезды нулевых Саши Project, которая пыталась покончить с собой

Популярная в 2000-х певица Саша Project (Оксана Кабунина-Гинзбург), которая попала в больницу после попытки суицида, переведена из реанимации.

По данным SHOT, когда врачи приехали по вызову накануне в десятом часу вечера в её московскую квартиру, певица была уже в коме. Сашу экстренно госпитализировали и подключили к ИВЛ. Сегодня артистку перевели из реанимации в отделение.