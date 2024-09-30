Мошенники из-за «долга» шантажировали петербурженку дипфейк-порнороликом
Девушку из Петербурга шантажировали мошенники. Они сгенерировали через нейросеть порноролик с лицом жертвы и требовали денег под угрозой рассылки близким, сообщает Mash на Мойке.
По данным телеграм-канала, сначала 28-летняя девушка получила телефонный звонок, в котором неизвестный убеждал петербурженку, что её сестра якобы взяла микрозайм и сделала родственницу поручителем. Из-за этого от петербурженки требовали 34 тысячи рублей. Мужчина то и дело угрожал ей, в том числе изнасилованием.
Позже девушке прислали порноролик — мошенники просто взяли фото жертвы и прилепили к интимному содержимому. Злоумышленник угрожал разослать контент всей родне жертвы.
Девушка тут же позвонила сестре и убедилась в отсутствии каких-либо микрозаймов. Тогда она поспешила в полицейский участок и написала заявление.
Недавно в городе Находка Приморского края таксист спас пенсионерку от обмана мошенников. Женщине позвонили неизвестные и потребовали денег на спасение дочери, которая якобы попала в ДТП. Она собрала все деньги и собралась ехать их отдавать. Водитель отменил поездку и вызвал полицию.
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