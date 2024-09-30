Пассажирку с украшениями на 8 млн рублей задержали в Шереметьево за контрабанду

Как рассказали в ведомстве, 31-летняя россиянка прилетела в Москву из ОАЭ и проходила таможню по «зелёному» коридору. На ней были часы Rolex из коллекции Datejust, а также кольца, браслеты, кулон на цепочке и серьги Cartier и Van Cleef&Arpels. Общая стоимость украшений, которые девушка не внесла в декларацию, составила восемь миллионов рублей. Как установили эксперты, все изделия изготовлены из золота 750 пробы и включают в себя вставки из бриллиантов. Сама же девушка призналась, что не знала о том, что стоимость подаренных ей вещей превышает разрешённую норму провоза.