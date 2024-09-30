Пассажирку с украшениями на 8 млн рублей задержали в Шереметьево за контрабанду
Изъятые украшения, из-за которых россиянка теперь может сесть в тюрьму. Обложка © Предоставлено Life.ru
В аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили у пассажирки незадекларированные ювелирные изделия и наручные часы на восемь миллионов рублей. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Как рассказали в ведомстве, 31-летняя россиянка прилетела в Москву из ОАЭ и проходила таможню по «зелёному» коридору. На ней были часы Rolex из коллекции Datejust, а также кольца, браслеты, кулон на цепочке и серьги Cartier и Van Cleef&Arpels. Общая стоимость украшений, которые девушка не внесла в декларацию, составила восемь миллионов рублей. Как установили эксперты, все изделия изготовлены из золота 750 пробы и включают в себя вставки из бриллиантов. Сама же девушка призналась, что не знала о том, что стоимость подаренных ей вещей превышает разрешённую норму провоза.
«Изделия изъяты. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Женщине грозит до пяти лет лишения свободы либо штраф до 1 миллиона рублей», — говорится в сообщении ФТС.
А ранее сообщалось, что в Ленобласти таможенники обнаружили в чемодане приезжей из Эстонии необычный груз. Просвечивая сумку, сотрудники заметили 200 моделей эмбрионов.