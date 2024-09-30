На юге Москвы неизвестные напали на журналиста 360.ru
В Битцевском лесу в Москве неизвестные напали на корреспондента 360.ru Александра Молочко. Съёмочная группа приехала на место по просьбе местных жителей, сообщает телеканал.
Нападение на корреспондента Александра Молочко. Видео © 360.ru
На днях москвичи обратились в прокуратуру и в СМИ из-за того, что дочерняя компания ПИК — ООО ГП-МФС — хочет снести двухэтажный дом 1920 года. На месте здания собираются построить гостиницу.
В связи с произошедшем сегодня ЧП сотрудники 360.ru обратились в полицию.
А ранее рэпер Элджей ударил корреспондента Life.ru после вопроса о долгах его бывшей жены Анастасии Ивлеевой. Инцидент попал на камеру. Музыкант не выдержал и попытался выбить телефон из рук журналиста, после чего к диалогу подключились его сопровождающие. Сам же рэпер поспешил в вагон.