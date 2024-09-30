На юге Москвы неизвестные напали на журналиста 360.ru

В Битцевском лесу в Москве неизвестные напали на корреспондента 360.ru Александра Молочко. Съёмочная группа приехала на место по просьбе местных жителей, сообщает телеканал.

Нападение на корреспондента Александра Молочко. Видео © 360.ru

На днях москвичи обратились в прокуратуру и в СМИ из-за того, что дочерняя компания ПИК — ООО ГП-МФС — хочет снести двухэтажный дом 1920 года. На месте здания собираются построить гостиницу.

В связи с произошедшем сегодня ЧП сотрудники 360.ru обратились в полицию.