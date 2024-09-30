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30 сентября, 14:50

Таможенники в Литве конфисковали посылки с маскировочными сетками из России

Таможня Литвы изъяла посылки с маскировочными сетками из РФ, чтобы отдать Киеву

Посылки с маскировочными сетками, которые изъяли таможенники в Литве. Обложка © lrmuitine.lt

Посылки с маскировочными сетками, которые изъяли таможенники в Литве. Обложка © lrmuitine.lt

Сотрудники таможни в Литве изъяли почтовые посылки с маскировочными сетками в поезде, который двигался по направлению из Калининграда в Москву. Специалисты решили передать их Украине, сообщили в пресс-службе таможенного департамента страны.

«В пятницу в почтовой посылке поезда, следовавшего из Калининграда в Москву, было обнаружено 22 маскировочные сетки для артиллерийских орудий, в воскресенье — ещё 2», — указано в сообщении.

Согласно сопроводительным документам, сетки были предназначены для маскировки стволов артиллерийских орудий. В литовской таможне пояснили, что их получатель живёт в Белгородской области. Специалисты считают, что посылки предназначались российским военным.

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А ранее Life.ru писал, что в Белоруссии изъяли партию оружия, которая пришла из России под видом сантехники. Внутри посылки были пистолет сигнальный модели МР-371, кобура, два магазина и 19 патронов. Возбуждено уголовное дело.

Дарья Нарыкова
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