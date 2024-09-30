Таможенники в Литве конфисковали посылки с маскировочными сетками из России

Сотрудники таможни в Литве изъяли почтовые посылки с маскировочными сетками в поезде, который двигался по направлению из Калининграда в Москву. Специалисты решили передать их Украине, сообщили в пресс-службе таможенного департамента страны.

«В пятницу в почтовой посылке поезда, следовавшего из Калининграда в Москву, было обнаружено 22 маскировочные сетки для артиллерийских орудий, в воскресенье — ещё 2», — указано в сообщении.

Согласно сопроводительным документам, сетки были предназначены для маскировки стволов артиллерийских орудий. В литовской таможне пояснили, что их получатель живёт в Белгородской области. Специалисты считают, что посылки предназначались российским военным.