На территории Кирилло-Белозёрского музея нашли монеты 400-летней давности
Раскопки около Кирилло-Белозёрского музея-заповедника привели к неожиданным находкам. Там обнаружили клад, состоящий почти из 300 монет эпохи Смутного времени, передаёт Вологда Регион.
Монеты 400-летней давности находятся в аварийном состоянии, однако на них можно разглядеть Георгия Победоносца. В ближайшее время их передадут экспертам из Москвы, которые займутся реставрацией. На серебряных копейках написано «Великий князь Иван» и «Великий князь Дмитрий».
«Результаты раскопок этого года для нас стали полнейшей неожиданностью — археологи под руководством Алексея Угланова нашли клад из серебряных монет, которые предварительно датированы эпохой Смутного времени. Общее количество монет составило 266 штук», — рассказал гендиректор музея Михаил Шаромазов.
Директор также заявил, что находка стала полнейшей неожиданностью. Раскопки на территории музея проводят перед реставрацией здания.
Ранее в Туве удалось найти золото скифов во время археологических раскопок. Раскопки захоронения ведутся уже больше семи лет. В этом году исследователи взялись за центральную часть кургана, где, предположительно, похоронены знатные скифы. Первые сделанные находки дают повод надеяться, что могильник не был разграблен.
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