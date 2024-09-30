На территории Кирилло-Белозёрского музея нашли монеты 400-летней давности

Раскопки около Кирилло-Белозёрского музея-заповедника привели к неожиданным находкам. Там обнаружили клад, состоящий почти из 300 монет эпохи Смутного времени, передаёт Вологда Регион.

Монеты 400-летней давности находятся в аварийном состоянии, однако на них можно разглядеть Георгия Победоносца. В ближайшее время их передадут экспертам из Москвы, которые займутся реставрацией. На серебряных копейках написано «Великий князь Иван» и «Великий князь Дмитрий».

«Результаты раскопок этого года для нас стали полнейшей неожиданностью — археологи под руководством Алексея Угланова нашли клад из серебряных монет, которые предварительно датированы эпохой Смутного времени. Общее количество монет составило 266 штук», — рассказал гендиректор музея Михаил Шаромазов.

Директор также заявил, что находка стала полнейшей неожиданностью. Раскопки на территории музея проводят перед реставрацией здания.