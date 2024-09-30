Мишустин передал президенту Ирана самые тёплые пожелания от Путина
Мишустин с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Тегеране. Обложка © Telegram / Правительство России
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом передал ему тёплые пожелания от российского лидера Владимира Путина. Также глава кабмина отметил большие перспективы отношений Москвы и Тегерана в самых разных сферах.
«Позвольте передать Вам, а также верховному лидеру Ирана господину [Али] Хаменеи самые тёплые слова от Владимира Путина», — сказал Мишустин в начале встречи.
Премьер также отметил, что у РФ и Ирана сохраняется значительный потенциал для расширения сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, промышленности и торговых отношений.
Напомним, 30 сентября Мишустин прилетел в Иран с официальным визитом. Помимо переговоров с президентом Исламской республики у него запланирована встреча с первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом.