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30 сентября, 15:13

Мишустин передал президенту Ирана самые тёплые пожелания от Путина

Мишустин с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Тегеране. Обложка © Telegram / Правительство России

Мишустин с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Тегеране. Обложка © Telegram / Правительство России

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом передал ему тёплые пожелания от российского лидера Владимира Путина. Также глава кабмина отметил большие перспективы отношений Москвы и Тегерана в самых разных сферах.

«Позвольте передать Вам, а также верховному лидеру Ирана господину [Али] Хаменеи самые тёплые слова от Владимира Путина», — сказал Мишустин в начале встречи.

Премьер также отметил, что у РФ и Ирана сохраняется значительный потенциал для расширения сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, промышленности и торговых отношений.

Напомним, 30 сентября Мишустин прилетел в Иран с официальным визитом. Помимо переговоров с президентом Исламской республики у него запланирована встреча с первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом.

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Наталья Демьянова
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