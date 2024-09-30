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30 сентября, 16:16

В Волгограде открыли сквер «Мы вместе», посвящённый новым регионам РФ

В Волгограде открыли сквер, посвящённый новым регионам. Обложка © Пресс-служба администрации Волгограда

В Волгограде открыли сквер, посвящённый новым регионам. Обложка © Пресс-служба администрации Волгограда

В центре Волгограда в День воссоединения новых регионов с Россией открыли сквер «Мы вместе». Общественное пространство украшают шесть арт-объектов: «Крымский мост», «Графская пристань», «Шуховской маяк», «Запорожская АЭС», «Донецк — город роз», «Луганский уголь».

Участие в церемонии открытия приняли первый заместитель губернатора Александр Дорждеев, глава города Владимир Марченко, а также студенты местных вузов — они и придумали создать сквер. Ещё в 2023 году на фестивале #ТриЧетыре молодые люди озвучили соответствующую инициативу губернатору Волгоградской области. Марченко в свою очередь поблагодарил молодёжь за активное участие в подготовке и открытии сквера.

«Благодаря поддержке губернатора Андрея Бочарова создано современное рекреационное пространство, где волгоградцы могут отдыхать, гулять с детьми или заниматься спортом. И мы уже сейчас видим, что новая территория пользуется большой популярностью», — отметил градоначальник.

  • В Волгограде открыли сквер, посвящённый новым регионам. Фото © Пресс-служба администрации Волгограда
    В Волгограде открыли сквер, посвящённый новым регионам. Фото © Пресс-служба администрации Волгограда
  • В Волгограде открыли сквер, посвящённый новым регионам. Фото © Пресс-служба администрации Волгограда
    В Волгограде открыли сквер, посвящённый новым регионам. Фото © Пресс-служба администрации Волгограда
  • В Волгограде открыли сквер, посвящённый новым регионам. Фото © Пресс-служба администрации Волгограда
    В Волгограде открыли сквер, посвящённый новым регионам. Фото © Пресс-служба администрации Волгограда

В Волгограде открыли сквер, посвящённый новым регионам. Фото © Пресс-служба администрации Волгограда

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Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин записал видеообращение по случаю дня присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. Также президент отметил, что совместными усилиями наш народ отстаивает благополучное будущее для детей, память достижений и верность традициям. По словам Путина, эта поддержка даёт силы бойцам СВО, которые сражаются за наше Отечество.

Наталья Демьянова
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