В Волгограде открыли сквер «Мы вместе», посвящённый новым регионам РФ

В центре Волгограда в День воссоединения новых регионов с Россией открыли сквер «Мы вместе». Общественное пространство украшают шесть арт-объектов: «Крымский мост», «Графская пристань», «Шуховской маяк», «Запорожская АЭС», «Донецк — город роз», «Луганский уголь».

Участие в церемонии открытия приняли первый заместитель губернатора Александр Дорждеев, глава города Владимир Марченко, а также студенты местных вузов — они и придумали создать сквер. Ещё в 2023 году на фестивале #ТриЧетыре молодые люди озвучили соответствующую инициативу губернатору Волгоградской области. Марченко в свою очередь поблагодарил молодёжь за активное участие в подготовке и открытии сквера.

«Благодаря поддержке губернатора Андрея Бочарова создано современное рекреационное пространство, где волгоградцы могут отдыхать, гулять с детьми или заниматься спортом. И мы уже сейчас видим, что новая территория пользуется большой популярностью», — отметил градоначальник.





