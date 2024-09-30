«Увековечить память»: Москвичи стали массово превращать прах умерших в бриллианты

Жители Москвы превращают умерших родственников в бриллианты, однако эта «необычная» услуга может обернуться для них тюрьмой. Об этом узнала SHOT ПРОВЕРКА.

Москвичам начали предоставлять услугу, с помощью которой можно увековечить родного человека. Специалисты создают настоящий алмаз из праха умершего родственника. Минерал поддаётся огранке, после чего становится бриллиантом. Этот процесс занимает от одного месяца до полугода. А уже потом готовый бриллиант можно устанавливать в ювелирные украшения.

Сотрудники столичного ритуального агентства рассказали телеграм-каналу, что спрос на данную услугу имеется из-за психологического фактора. Людям бывает трудно пережить утрату близкого человека, а украшение даёт ощущение, что он всегда рядом. Горожане стали массово обращаться за этой услугой с 2019 по 2021 год, больше всех это привлекало молодёжь.

Стоимость этой процедуры начинается от пяти тысяч евро (около 518 тысяч рублей). Дороговизна обусловлена сложностью самого процесса создания алмаза. Сначала специалистам необходимо выделить углерод, затем превратить его в графит, а потом в алмаз. Для этого нужно иметь всего 300–500 граммов праха, в то время как после кремации его образовывается около трёх килограммов. Кроме того, стоимость зависит от размера желаемого бриллианта.

Юрист Сергей Романовский уточнил, что такая манипуляция с созданием украшением из праха может обернуться уголовной статьёй и тюрьмой. Однако только в том случае, если родственникам умершего не удастся доказать, что подобное решение было волей усопшего, подытожил эксперт.