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30 сентября, 16:01

Участник СВО из Марий Эл сделал возлюбленной предложение во время концерта на Красной площади

Артемий Александров — участник специальной военной операции, а его невеста Альсина Сафарханова — волонтёр. Обложка © LIFE

Артемий Александров — участник специальной военной операции, а его невеста Альсина Сафарханова — волонтёр. Обложка © LIFE

Военнослужащий из Марий Эл Артемий Александров сделал предложение своей девушке на Красной площади — прямо во время концерта в честь Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Военнослужащий из Марий Эл сделал предложение девушке во время концерта на Красной площади. Видео © LIFE

Альсина Сафарханова — волонтёр. На предложение руки и сердца она ответила согласием, когда на фоне читал стихи актёр Владимир Вдовиченков.

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Напомним, что сегодня в России отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Со знаменательной датой россиян поздравил президент Владимир Путин.

Марина Фещенко
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