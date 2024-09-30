Участник СВО из Марий Эл сделал возлюбленной предложение во время концерта на Красной площади
Артемий Александров — участник специальной военной операции, а его невеста Альсина Сафарханова — волонтёр. Обложка © LIFE
Военнослужащий из Марий Эл Артемий Александров сделал предложение своей девушке на Красной площади — прямо во время концерта в честь Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
Военнослужащий из Марий Эл сделал предложение девушке во время концерта на Красной площади. Видео © LIFE
Альсина Сафарханова — волонтёр. На предложение руки и сердца она ответила согласием, когда на фоне читал стихи актёр Владимир Вдовиченков.
Напомним, что сегодня в России отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Со знаменательной датой россиян поздравил президент Владимир Путин.