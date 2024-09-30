Участник СВО из Марий Эл сделал возлюбленной предложение во время концерта на Красной площади

Военнослужащий из Марий Эл Артемий Александров сделал предложение своей девушке на Красной площади — прямо во время концерта в честь Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Военнослужащий из Марий Эл сделал предложение девушке во время концерта на Красной площади. Видео © LIFE

Альсина Сафарханова — волонтёр. На предложение руки и сердца она ответила согласием, когда на фоне читал стихи актёр Владимир Вдовиченков.