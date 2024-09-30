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30 сентября, 16:27

«Славный день»: Гоблин Пучков назвал замечательным праздник, который мы отмечаем 30 сентября

Дмитрий Гоблин Пучков поздравил россиян с Днём воссоединения с новыми регионами

Член Общественной палаты, блогер Дмитрий (Гоблин) Пучков в беседе с Life.ru сердечно поздравил россиян с Днём воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.

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Поздравляю россиян с таким замечательным праздником. Особенно поздравляю тех, кто вернулся в Россию, славный день. Этот праздник связан у меня со строго положительными эмоциями и воспоминаниями. Слава Богу, что люди наконец-то вырвались из лап украинских нацистов, и в ближайшем будущем будут жить спокойно.

Дмитрий (Гоблин) Пучков.

Напомним, что сегодня в России отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Со знаменательной датой россиян поздравил президент Владимир Путин.

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Участник СВО из Марий Эл сделал возлюбленной предложение во время концерта на Красной площади
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VK.com / Дмитрий Пучков

Ольга Годуненко
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