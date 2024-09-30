Поздравляю россиян с таким замечательным праздником. Особенно поздравляю тех, кто вернулся в Россию, славный день. Этот праздник связан у меня со строго положительными эмоциями и воспоминаниями. Слава Богу, что люди наконец-то вырвались из лап украинских нацистов, и в ближайшем будущем будут жить спокойно.