«Славный день»: Гоблин Пучков назвал замечательным праздник, который мы отмечаем 30 сентября
Дмитрий Гоблин Пучков поздравил россиян с Днём воссоединения с новыми регионами
Член Общественной палаты, блогер Дмитрий (Гоблин) Пучков в беседе с Life.ru сердечно поздравил россиян с Днём воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.
Поздравляю россиян с таким замечательным праздником. Особенно поздравляю тех, кто вернулся в Россию, славный день. Этот праздник связан у меня со строго положительными эмоциями и воспоминаниями. Слава Богу, что люди наконец-то вырвались из лап украинских нацистов, и в ближайшем будущем будут жить спокойно.
Дмитрий (Гоблин) Пучков.
Напомним, что сегодня в России отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Со знаменательной датой россиян поздравил президент Владимир Путин.