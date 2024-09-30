Фигуристка Косторная сообщила, что они с Куницей пропустят ряд соревнований

Российская фигуристка Алёна Косторная, выступающая с Георгием Куницей, сообщила, что они с партнёром пропустят ряд соревнований. Всё из-за того, что 21-летняя спортсменка перенесла серьёзное заболевание.

«Дорогие друзья, <...> как вы знаете, я перенесла серьёзное заболевание, и на полное восстановление требуется намного больше времени и сил, чем мы могли ожидать. В связи с этим мы вынуждены пропустить значительное количество соревнований», — написала Алёна в телеграм-канале.

Ранее Косторная опубликовала фотографию из больничной палаты, не став при этом объяснить причины своего обращения к врачам. Фигуристка также поблагодарила поклонников за поддержку и выразила надежду на скорую встречу на соревнованиях.