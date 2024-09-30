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30 сентября, 16:53

Фигуристка Косторная сообщила, что они с Куницей пропустят ряд соревнований

Алена Косторная и Георгий Куница. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Алена Косторная и Георгий Куница. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Российская фигуристка Алёна Косторная, выступающая с Георгием Куницей, сообщила, что они с партнёром пропустят ряд соревнований. Всё из-за того, что 21-летняя спортсменка перенесла серьёзное заболевание.

«Дорогие друзья, <...> как вы знаете, я перенесла серьёзное заболевание, и на полное восстановление требуется намного больше времени и сил, чем мы могли ожидать. В связи с этим мы вынуждены пропустить значительное количество соревнований», — написала Алёна в телеграм-канале.

Ранее Косторная опубликовала фотографию из больничной палаты, не став при этом объяснить причины своего обращения к врачам. Фигуристка также поблагодарила поклонников за поддержку и выразила надежду на скорую встречу на соревнованиях.

Ранее Косторная раскрыла обстоятельства работы в команде тренера Этери Тутберидзе. По словам спортсменки, в 2021 году её заставляли выходить на лёд со сломанной рукой, после чего с ней просто попрощались.

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