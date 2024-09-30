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30 сентября, 17:55

Пыльная буря, бушевавшая на юге России, добралась до Киева

Пыльная буря из Каспийской низменности накрыла Киев. Местные паблики начали публиковать фото и видео необычного погодного явления.

Пыльная буря в Киеве. Видео © Telegram / Київ ІНФО / Київ Сейчас

На кадрах видно, что пыль оседает даже на балконах жителей украинской столицы и нарушает видимость на дорогах. По данным метеорологов, пылевая буря с Каспия также оседает в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях Незалежной.

А вчера, 29 сентября, пыльная буря накрыла южные регионы России. В зоне штормовых ветров оказались Волгоградская и Ростовская области, а также Ставропольский край, Дагестан и ЛНР. Синоптики прогнозируют, что буря спадёт только к середине недели.

Врач объяснил, что делать, если вас застала пыльная буря и негде спрятаться
Врач объяснил, что делать, если вас застала пыльная буря и негде спрятаться
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / pamas

Наталья Демьянова
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