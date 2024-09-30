Пыльная буря, бушевавшая на юге России, добралась до Киева

На кадрах видно, что пыль оседает даже на балконах жителей украинской столицы и нарушает видимость на дорогах. По данным метеорологов, пылевая буря с Каспия также оседает в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях Незалежной.