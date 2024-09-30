Пыльная буря, бушевавшая на юге России, добралась до Киева
Пыльная буря из Каспийской низменности накрыла Киев. Местные паблики начали публиковать фото и видео необычного погодного явления.
Пыльная буря в Киеве. Видео © Telegram / Київ ІНФО / Київ Сейчас
На кадрах видно, что пыль оседает даже на балконах жителей украинской столицы и нарушает видимость на дорогах. По данным метеорологов, пылевая буря с Каспия также оседает в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях Незалежной.
А вчера, 29 сентября, пыльная буря накрыла южные регионы России. В зоне штормовых ветров оказались Волгоградская и Ростовская области, а также Ставропольский край, Дагестан и ЛНР. Синоптики прогнозируют, что буря спадёт только к середине недели.
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