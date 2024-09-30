Расторгуев вспомнил, как люди плакали от счастья в День воссоединения РФ с новыми регионами

День воссоединения новых регионов с Россией являлось долгожданным событием для россиян. Об этом корреспонденту Life.ru сообщил бессменный лидер и солист группы «Любэ» Николай Расторгуев. Он, как и другие артисты, выступил на концерте в честь годовщины присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, который прошёл в Москве.

Николай Расторгуев дал комментарии о Дне присоединения ДНР и ЛНР. Видео © Life.ru

Музыкант отметил, что два года назад, в этот знаменательный день он был в Симферополе, на оглашении результатов референдума. По его словам, все мужчины были в восторге от того, что воссоединение российских территорий наконец произошло.

«Я стоял в этот день на сцене и видел глаза этих людей. Огромная толпа народа, мужчины плакали от восторга» — отметил певец.

Кроме того, он заявил, что работники культурной сферы, музыканты, являются «работниками тыла» и отвечают за идеологическую борьбу. Солист группы «Любэ» сообщил, что они бывают в разных городах страны, в том числе и в ближних к линии фронта регионах. Также он поделился информацией, что тесно дружит с интернациональной бригадой «Пятнашка», встреча с командиром которой у него запланирована на сегодняшнем концерте.

«Всем нашим ребятам хочу пожелать боевого счастья. Возвращайтесь живыми, здоровыми, с победой!» — заключил собеседник Life.ru.