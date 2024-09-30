«Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ»: Россияне отметили воссоединение с новыми регионами

30 сентября по всей стране прошли массовые мероприятия, посвящённые Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей с Россией. Более 1,3 миллиона участников и свыше 114 тысяч добровольцев из всех регионов поддержали Всероссийскую акцию «Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ». Об этом сообщается на портале «Молодёжь России».

На площадях и в парках российских городов развернулись информационные стенды, рассказывающие о том, как жители российских регионов помогают новым субъектам Федерации. В домах молодёжи были организованы специальные выставки, посвящённые городам-побратимам, чтобы продемонстрировать, как улучшилась жизнь на исторических территориях.

Активисты также подготовили серию видеороликов для «Вконтакте» с хештегом #СпасибочтоМЫВМЕСТЕ, в которых рассказали о новых возможностях, открывшихся с воссоединением ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. В роликах подчёркивались как инфраструктурные изменения, так и возможности для молодёжи в новых регионах.

В образовательных учреждениях студенты и школьники встретились с участниками Российских студенческих отрядов, которые рассказали о своём опыте участия в восстановительных работах на новых территориях, а также о героизме военных, участвующих в СВО.

Флешмобы также охватили всю страну: участники выстраивались в слова «Родина», «Единство», «Народ», а большие флаги новых регионов развевались в разных уголках страны. В дополнение к этому, был проведён массовый автопробег, в ходе которого российские автомобилисты проехали по городам и населённым пунктам с флагами России и новых регионов, подчёркивая важность этого исторического события.