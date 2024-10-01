Россиянин сохранил миллионы, забыв кодовое слово

В Якутии 64-летний механик из Нерюнгринского района избежал долга в 3 млн рублей из-за своей забывчивости. Об этом сообщает МВД по Республике Саха (Якутия).

Мужчине поступил звонок от человека, представившегося сотрудником инвестиционного агентства, который предложил ему выгодно вложить деньги для получения хорошего дохода. Согласившись, якутянин перевёл на указанный номер 200 тысяч рублей.

Позже его убедили оформить кредит на 3 млн рублей для дальнейшего инвестирования. Однако, когда дело дошло до перевода средств, механик столкнулся с проблемой: он не смог вспомнить кодовое слово, требуемое банком для совершения операции.

При входе в банковское приложение он обнаружил, что номер его карты пропал. Это насторожило мужчину, и он заподозрил, что стал жертвой мошенников. В банке его опасения подтвердили.