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Регион
30 сентября, 23:00

Кадыров инициировал создание новых резервных подразделений в Чечне

Кадыров: В Чечне появятся новые резервные подразделения для защиты России

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru

Новые резервные силы планируют создать в Чечне для обеспечения безопасности России. Соответствующее решение уже принято и начата работа над его реализацией. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, основная цель этих подразделений — укрепление обороноспособности страны и защита её интересов. Глава республики отметил, что задача каждого гражданина — внести вклад в защиту Отечества, и подчеркнул, что регион обладает всеми необходимыми ресурсами для выполнения этой задачи.

«Священный долг каждого из нас — отстоять Родину от тотального порабощения и сделать всё возможное, чтобы внести свой достойный вклад в защиту интересов Отечества», — написал он в своём телеграм-канале.

Руководитель региона также сообщил, что поручения уже переданы ответственным лицам, которые приступили к выполнению поставленных задач. В Чечне уверены, что процесс организации резервных сил пройдёт успешно и позволит ещё больше укрепить оборонительные позиции России.

Эксперт объяснил, сможет ли Маск отключить два Cybertruck, которые Кадыров бросил в зону СВО
Эксперт объяснил, сможет ли Маск отключить два Cybertruck, которые Кадыров бросил в зону СВО

Ранее Кадыров заявил, что Илон Маск дистанционно отключил электропикап Cybertruck, который был отправлен в зону СВО и оснащён пулемётом для выполнения боевых задач. Он отметил, что автомобиль показал отличную манёвренность и защиту экипажа, однако выразил недовольство поступком миллиардера.

Кирилл Сосновских
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