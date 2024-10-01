Кадыров инициировал создание новых резервных подразделений в Чечне

Новые резервные силы планируют создать в Чечне для обеспечения безопасности России. Соответствующее решение уже принято и начата работа над его реализацией. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, основная цель этих подразделений — укрепление обороноспособности страны и защита её интересов. Глава республики отметил, что задача каждого гражданина — внести вклад в защиту Отечества, и подчеркнул, что регион обладает всеми необходимыми ресурсами для выполнения этой задачи.

«Священный долг каждого из нас — отстоять Родину от тотального порабощения и сделать всё возможное, чтобы внести свой достойный вклад в защиту интересов Отечества», — написал он в своём телеграм-канале.

Руководитель региона также сообщил, что поручения уже переданы ответственным лицам, которые приступили к выполнению поставленных задач. В Чечне уверены, что процесс организации резервных сил пройдёт успешно и позволит ещё больше укрепить оборонительные позиции России.