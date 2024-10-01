Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 21:47

Генштаб пообещал не менять срок службы по призыву в России

Генштаб: В России срок службы по призыву останется неизменным

В России остаётся неизменным срок службы в армии, сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский. В беседе с газетой «Красная звезда» он также заявил, что призывники не будут направлены в зону СВО.

«Хочу успокоить и новобранцев, и их родителей. Знаю, эта тема по-прежнему для них актуальна и продолжает обсуждаться сегодня. Для участия в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, как и прежде, привлекаться не будут. Срок службы по призыву останется неизменным», — подчеркнул генерал-полковник.

Призыву подлежат граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет. «Потолок» призывного возраста был увеличен ранее с 27 лет, но это изменение не затронет тех, кому уже исполнилось 27 до конца 2023 года. Нововведение не затронет и тех, кому уже 28 и 29 лет и военных в запасе.

Осенний призыв 1 октября: куда отправят новобранцев, какие будут повестки
Осенний призыв 1 октября: куда отправят новобранцев, какие будут повестки

Напомним, осенний призыв на срочную службу в армии России начинается 1 октября и продлится до конца года. В общей сложности Минобороны планирует привлечь в ВС за нынешнюю осеннюю призывную кампанию 133 тысячи человек.

Обложка ©

VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
  • Новости
  • ВС РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров