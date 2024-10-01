Генштаб пообещал не менять срок службы по призыву в России

В России остаётся неизменным срок службы в армии, сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский. В беседе с газетой «Красная звезда» он также заявил, что призывники не будут направлены в зону СВО.

«Хочу успокоить и новобранцев, и их родителей. Знаю, эта тема по-прежнему для них актуальна и продолжает обсуждаться сегодня. Для участия в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, как и прежде, привлекаться не будут. Срок службы по призыву останется неизменным», — подчеркнул генерал-полковник.

Призыву подлежат граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет. «Потолок» призывного возраста был увеличен ранее с 27 лет, но это изменение не затронет тех, кому уже исполнилось 27 до конца 2023 года. Нововведение не затронет и тех, кому уже 28 и 29 лет и военных в запасе.