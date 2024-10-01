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30 сентября, 22:03

Силы ПВО сбили две ракеты ATACMS на подлёте к Луганску

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две оперативно-тактических ракеты ATACMS на подлёте к Луганску. По информации источника РИА «Новости», воздушные средства были поражены в двух километрах северо-восточнее города.

«Со стороны Краматорска две ракеты MGM-140 ATACMS поражены на подлёте к Луганску, в двух километрах северо-восточнее города, информации о пострадавших и повреждениях не поступало», — рассказал собеседник агентства.

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Не так давно наша система ПВО уничтожила шесть американских ракет ATACMS. Также перед лицом российской противовоздушной обороны пали девять управляемых авиабомб Hammer.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Оксана Попова
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