Силы ПВО сбили две ракеты ATACMS на подлёте к Луганску

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две оперативно-тактических ракеты ATACMS на подлёте к Луганску. По информации источника РИА «Новости», воздушные средства были поражены в двух километрах северо-восточнее города.

«Со стороны Краматорска две ракеты MGM-140 ATACMS поражены на подлёте к Луганску, в двух километрах северо-восточнее города, информации о пострадавших и повреждениях не поступало», — рассказал собеседник агентства.