Тьма надвигается: Россиянам рассказали, как выспаться осенью Врач Барнацкая: Комфортная спальная среда поможет адаптировать сон к осени 1 октября, 03:30 Использование гаджетов перед сном следует исключить, так как голубой свет от экранов нарушает выработку мелатонина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB Arts Media

С сокращением светового дня и изменением температуры многие люди начинают испытывать трудности со сном. Это связано с уменьшением солнечного света, который влияет на выработку мелатонина — гормона, регулирующего сон. Как выспаться осенью и адаптироваться к изменениям рассказала в беседе с Life.ru врач-терапепвт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.

Чтобы адаптироваться к осенним условиям Бурнацкая рекомендует обратить внимание на создание комфортной обстановки для сна. Температура в спальне должна быть прохладной, а отсутствие яркого света поможет вам быстрее заснуть. Для этого желательно установить плотные шторы или использовать маску для глаз, чтобы минимизировать воздействие света во время сна.

Также важно придерживаться стабильного графика — ложиться и вставать в одно и то же время. Это позволит организму выработать регулярный биологический ритм. Использование гаджетов перед сном, напротив, следует исключить, так как голубой свет от экранов нарушает выработку мелатонина.

«Перед сном лучше отдать предпочтение расслабляющим ритуалам, например, почитать книгу или принять тёплую ванну – так вы сможете проще и быстрее заснуть, а качество самого сна улучшится», — подметила Бурнацкая.

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Авторы Андрей Горяничев