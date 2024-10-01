Названы тяжкие недуги, от которых спасёт точечный массаж Эксперт Дуденкова: Точечный массаж поможет избавиться от головных болей 1 октября, 04:00 Точечный массаж – это уникальная техника, которая позволяет эффективно бороться с рядом заболеваний, от сердечно-сосудистых патологий до нарушений обмена веществ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock-Asso

Точечный массаж – это уникальная техника, которая позволяет эффективно бороться с рядом заболеваний, от сердечно-сосудистых патологий до нарушений обмена веществ. Массажист и гипнолог Екатерина Дуденкова в беседе с Life.ru пояснила, что такие методы, как японская система Юмейхо, направлены на снятие мышечного напряжения и улучшение циркуляции крови и лимфы, что приводит к быстрому угасанию симптомов уже после первого сеанса.

По словам специалиста, различные варианты точечного массажа являются эффективным методом борьбы и профилактики самых разных патологических состояний и процессов в организме человека. В частности, он эффективен при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (сердечной недостаточности, стенокардии, гипертонии или гипотонии и т.д.) за счёт восстановления функций сердца и улучшения кровообращения в самой сердечной мышце.

Методика также эффективна при заболеваниях нервной системы (головных болей, остеохондрозов, параличей и парезов, невралгии и т.д.) и при нарушении обмена веществ, в первую очередь при сахарном диабете и ожирении, благодаря стимуляции обменных процессов.

Точечный массаж доказал свою эффективность и при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (болей и тугоподвижности в шейном, грудном или поясничном отделе позвоночника, артритов, сколиозов и т.д.). Он снимает физическое напряжение, улучшает микроциркуляцию в тканях и снимает воспалительные процессы.

Выбор методики массажа зависит от общего состояния пациента, основных жалоб и наличия или отсутствия противопоказаний. При этом, точечный массаж может применяться при некоторых состояниях (например, ОРВИ, ангина и т.д.), при которых общий массаж и некоторые другие реабилитационные техники противопоказаны Екатерина Дуденкова Массажист, гипнолог

Точечный массаж не только помогает физически, но и оказывает положительное влияние на психоэмоциональное состояние человека. Он используется для снятия стресса, борьбы с бессонницей, тревожностью и даже морской болезнью, заключила собеседница Life.ru.

Ранее врач-невролог рассказал, что избавиться от вдовьего горба, образующегося в области нижних шейных и верхних грудных позвонков, можно четырьмя способами, включая операцию. По его словам, причиной формирования холки становятся спазмы под ключицами, слабость мышц спины и шеи, а также переутомление из-за неправильных поз и лишнего веса.

Авторы Андрей Горяничев