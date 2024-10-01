«Подлец»: Захарова резко ответила Блинкену на его слова о Бабьем Яре
Захарова назвала Блинкена подлецом из-за его заявлений о трагедии в Бабьем Яре
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov
Заявления американского госсекретаря Энтони Блинкена по поводу трагедии в Бабьем Яре вызвали резкую реакцию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Дипломат жёстко отреагировала на обвинения чиновника в адрес России, подчеркнув, что такие заявления может сделать только подлец.
В своём телеграм-канале она отметила, что Россия занимается денацификацией тех, кто продолжает преступления нацистских убийц, ответственных за трагедию в Бабьем Яре. Она напомнила, что Москва противостоит бандеровцам, которые героизируют коллаборационистов Степана Бандеру и Романа Шухевича, причастных к преступлениям времён Второй мировой войны.
Дипломат также указала на масштабы трагедии в Бабьем Яре, где жертвами массовых убийств стали не только евреи, но и другие — цыгане и советские военнопленные. Число погибших за первые дни расстрелов составило 34 тысячи человек, а общее количество жертв, по её словам, может достигать 150 тысяч.
«Такое мог сказать только подлец, ведь именно в его, Блинкена, стране стоят памятники фашистским коллаборационистам», — добавила представитель МИД РФ, подчёркивая двуличие американской политики.
Ранее Захарова заявила, что американцам стоит прекратить притворяться относительно действия первой поправки конституции США, гарантирующей свободу слова. Таким образом она прокомментировала предложение бывшего госсекретаря Джона Керри отменить норму.