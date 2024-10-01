Заявления американского госсекретаря Энтони Блинкена по поводу трагедии в Бабьем Яре вызвали резкую реакцию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Дипломат жёстко отреагировала на обвинения чиновника в адрес России, подчеркнув, что такие заявления может сделать только подлец.

В своём телеграм-канале она отметила, что Россия занимается денацификацией тех, кто продолжает преступления нацистских убийц, ответственных за трагедию в Бабьем Яре. Она напомнила, что Москва противостоит бандеровцам, которые героизируют коллаборационистов Степана Бандеру и Романа Шухевича, причастных к преступлениям времён Второй мировой войны.

Дипломат также указала на масштабы трагедии в Бабьем Яре, где жертвами массовых убийств стали не только евреи, но и другие — цыгане и советские военнопленные. Число погибших за первые дни расстрелов составило 34 тысячи человек, а общее количество жертв, по её словам, может достигать 150 тысяч.

«Такое мог сказать только подлец, ведь именно в его, Блинкена, стране стоят памятники фашистским коллаборационистам», — добавила представитель МИД РФ, подчёркивая двуличие американской политики.