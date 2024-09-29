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29 сентября, 11:57

«Бюро по раздаче боеприпасов»: Захарова рассказала, как реально называют Госдеп в мире

Захарова: Госдеп США называют в кулуарах ООН «бюро по раздаче боеприпасов»

Мария Захарова. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Валентина Певцова

Мария Захарова. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Валентина Певцова

Между собой участники 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН уже прозвали Государственный департамент США «бюро по раздаче боеприпасов». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

«В ооновских кулуарах обсуждают, что Госдеп США превратился в бюро по раздаче боеприпасов, и американская дипломатия сама себя дисквалифицировала», — написала дипломат.

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Напомним, в Нью-Йорке 24 сентября стартовала 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Среди гостей 130 глав государств и свыше 100 министров иностранных дел. На мероприятии уже выступил американский президент Джо Байден, Владимир Зеленский и постпред РФ при ООН Василий Небензя. Также на сессию Генассамблеи прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он выступил там с пламенной речью, которую высоко оценила публика.

Николай Рюмин
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