«Бюро по раздаче боеприпасов»: Захарова рассказала, как реально называют Госдеп в мире
Захарова: Госдеп США называют в кулуарах ООН «бюро по раздаче боеприпасов»
Мария Захарова. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Валентина Певцова
Между собой участники 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН уже прозвали Государственный департамент США «бюро по раздаче боеприпасов». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.
«В ооновских кулуарах обсуждают, что Госдеп США превратился в бюро по раздаче боеприпасов, и американская дипломатия сама себя дисквалифицировала», — написала дипломат.
Напомним, в Нью-Йорке 24 сентября стартовала 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Среди гостей 130 глав государств и свыше 100 министров иностранных дел. На мероприятии уже выступил американский президент Джо Байден, Владимир Зеленский и постпред РФ при ООН Василий Небензя. Также на сессию Генассамблеи прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он выступил там с пламенной речью, которую высоко оценила публика.