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1 октября, 01:13

Пентагон заключил контракт на производство ракет Trident II с ядерными боеголовками

США заказали у Lockheed Martin новые ракеты с ядерными боеголовками на $2,1 млрд

Министерство обороны США сообщило о подписании контракта с корпорацией Lockheed Martin на производство новых межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5, оснащённых ядерными боеголовками. Стоимость соглашения составила $2,1 млрд.

Как сообщается в заявлении Пентагона, контракт включает не только изготовление самих ракет, но и поддержку существующих систем, а также разработку боеголовок Warhead 93/Mark7.

Боеголовки предназначены для запуска с подводных лодок. Завершить работы по проекту планируется к 30 сентября 2029 года.

Раскрыта цель, из-за которой Пентагон оформил исследования по ядерному оружию
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Ранее США заключили многомиллиардный контракт на производство ракет GMLRS. Пентагон сообщил об инвестициях в размере $3,4 миллиарда в новые ракеты от Lockheed Martin.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ivan Cholakov

Анатолий Цейко
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