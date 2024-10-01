Пентагон заключил контракт на производство ракет Trident II с ядерными боеголовками
США заказали у Lockheed Martin новые ракеты с ядерными боеголовками на $2,1 млрд
Министерство обороны США сообщило о подписании контракта с корпорацией Lockheed Martin на производство новых межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5, оснащённых ядерными боеголовками. Стоимость соглашения составила $2,1 млрд.
Как сообщается в заявлении Пентагона, контракт включает не только изготовление самих ракет, но и поддержку существующих систем, а также разработку боеголовок Warhead 93/Mark7.
Боеголовки предназначены для запуска с подводных лодок. Завершить работы по проекту планируется к 30 сентября 2029 года.
Ранее США заключили многомиллиардный контракт на производство ракет GMLRS. Пентагон сообщил об инвестициях в размере $3,4 миллиарда в новые ракеты от Lockheed Martin.
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