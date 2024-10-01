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1 октября, 02:20

Следствие опасается, что экс-депутат Шилкин будет угрожать свидетелям

Бывшему депутату Госдумы Шилкину предъявили обвинение в особо крупной растрате

Экс депутат Госдумы от партии «Новые люди» Григорий Шилкин. Обложка © Госдума РФ

Экс депутат Госдумы от партии «Новые люди» Григорий Шилкин. Обложка © Госдума РФ

Экс-депутату Госдумы Григорию Шилкину предъявлено официальное обвинение в особо крупной растрате. Об этом пишет агентство РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Сообщается, что народному избраннику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Также следствие выражает опасения, что бывший депутат может угрожать свидетелям, выступающим против него по делу о растрате.

«Находясь на свободе, с целью избежать уголовной ответственности и наказания <…> может... угрожать известным ему свидетелям <…> которые изобличают его в совершении преступления, с целью склонения их к изменению своих показаний либо к отказу от дачи показаний», — указано в материалах.

Бывший депутат Госдумы Григорий Шилкин задержан после обысков
Бывший депутат Госдумы Григорий Шилкин задержан после обысков

Ранее Григорий Шилкин был заключён под стражу до 24 ноября в связи с обвинениями о растрате бюджетных средств. Ему были предъявлены обвинения в рамках части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Анатолий Цейко
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