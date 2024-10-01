Следствие опасается, что экс-депутат Шилкин будет угрожать свидетелям

Экс-депутату Госдумы Григорию Шилкину предъявлено официальное обвинение в особо крупной растрате. Об этом пишет агентство РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Сообщается, что народному избраннику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Также следствие выражает опасения, что бывший депутат может угрожать свидетелям, выступающим против него по делу о растрате.

«Находясь на свободе, с целью избежать уголовной ответственности и наказания <…> может... угрожать известным ему свидетелям <…> которые изобличают его в совершении преступления, с целью склонения их к изменению своих показаний либо к отказу от дачи показаний», — указано в материалах.