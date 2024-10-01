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1 октября, 03:24

Украина вновь поднимает вопрос об исключении России из Интерпола

Калачёв: Украина просит изменить устав Интерпола для исключения РФ

Украина продолжает настаивать на внесении изменений в устав Интерпола, чтобы создать механизм исключения России и других «неугодных стран» из международной организации. Эта инициатива впервые была озвучена в 2023 году и с тех пор активно обсуждается на политической арене. По словам начальника Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерия Калачёва, ряд государств поддержали эту идею, и на сегодняшний день она остаётся предметом оживлённых дискуссий. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«На момент начала СВО и вплоть практически до середины 2023 года ряд стран выступали с открытыми и публичными заявлениями, ставящими под вопрос участие России в Интерполе. На этом фоне Украина вышла с инициативой об изменении устава организации для создания механизма по исключению неугодных стран из её состава», — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что благодаря проработке альтернативных предложений с участием МИД и других структур России удалось предотвратить создание дискриминационного механизма в Интерполе. Продолжаются консультации и обсуждения с международными партнёрами, которые призваны сохранить баланс интересов всех стран-членов организации.

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Ранее Владимир Зеленский сообщил в своём телеграм-канале, что предстоящая октябрьская встреча в формате «Рамштайн» будет иметь особое значение для Украины, где планируется обсуждение важных военных и дипломатических предложений. Президент киевского режима подчеркнул, что партнёры получат все необходимые аргументы для принятия решений, а подготовка к встрече уже ведётся в Киеве и Вашингтоне.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / HUANG Zheng

Кирилл Сосновских
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