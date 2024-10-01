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1 октября, 03:54

ТЦКшник получил штраф в $20 за подзатыльник при вручении повестки

Сотрудника военкомата в Черновцах оштрафовали на $20 за избиение мужчины

В Садгорском районном суде Черновцов работнику территориального центра комплектования (ТЦК) был назначен штраф в размере 850 гривен (примерно $20) за избиение военнообязанного. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на материалы судебного решения.

Инцидент произошёл, когда сотрудник ТЦК попытался вручить мужчине повестку, и между ними возник спор. В ходе конфликта подсудимый ударил призывника по затылку.

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину. Суд учёл это обстоятельство и назначил наказание в виде штрафа в рамках уголовного дела.

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Ранее пленный военком признался, что в ТЦК бывали случаи убийства призывников. По его словам, побои применялись ко всем несогласным с отправкой на линию фронта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Denis---S

Анатолий Цейко
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