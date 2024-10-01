Минздрав Бурятии сообщил о пяти случаях заражения лептоспирозом
В Селенгинском районе Бурятии выявлены пять случаев заражения лептоспирозом. По информации министерства здравоохранения республики, госпитализированы трое взрослых и один ребёнок, состояние всех пациентов удовлетворительное.
«В рамках проведения необходимого комплекса мероприятий на основании результатов лабораторных исследований трое взрослых и один ребёнок госпитализированы, один взрослый получает лечение в амбулаторных условиях, состояние всех пациентов удовлетворительное», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы министерства.
Лептоспироз — это острая инфекционная болезнь, общая для людей и животных. Она поражает почки, печень, мышцы и капилляры, сопровождается лихорадкой и представляет серьёзную эпидемиологическую опасность, не уступая туберкулёзу и бруцеллёзу.
Ранее в России были выявлены два случая заражения новым вариантом коронавируса XEC. Симптомы данного подвида схожи с предыдущими вариантами и включают в себя лихорадку, боль в горле, кашель, потерю обоняния, потерю аппетита, боли в теле, усталость, головную боль и насморк.
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