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1 октября, 04:42

Минздрав Бурятии сообщил о пяти случаях заражения лептоспирозом

В Селенгинском районе Бурятии выявлены пять случаев заражения лептоспирозом. По информации министерства здравоохранения республики, госпитализированы трое взрослых и один ребёнок, состояние всех пациентов удовлетворительное.

«В рамках проведения необходимого комплекса мероприятий на основании результатов лабораторных исследований трое взрослых и один ребёнок госпитализированы, один взрослый получает лечение в амбулаторных условиях, состояние всех пациентов удовлетворительное», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы министерства.

Лептоспироз — это острая инфекционная болезнь, общая для людей и животных. Она поражает почки, печень, мышцы и капилляры, сопровождается лихорадкой и представляет серьёзную эпидемиологическую опасность, не уступая туберкулёзу и бруцеллёзу.

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Ранее в России были выявлены два случая заражения новым вариантом коронавируса XEC. Симптомы данного подвида схожи с предыдущими вариантами и включают в себя лихорадку, боль в горле, кашель, потерю обоняния, потерю аппетита, боли в теле, усталость, головную боль и насморк.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / NickolayV

Анатолий Цейко
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