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1 октября, 04:19

Восемь украинских дронов уничтожены за ночь над Белгородской областью

Минобороны: Силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над Белгородской областью

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — рассказали в оборонном ведомстве.

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Ранее посёлок Октябрьский Белгородского района был атакован украинским беспилотником. В результате удара погиб боец самообороны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
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