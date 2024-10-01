Восемь украинских дронов уничтожены за ночь над Белгородской областью
Минобороны: Силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над Белгородской областью
Минувшей ночью силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — рассказали в оборонном ведомстве.
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Ранее посёлок Октябрьский Белгородского района был атакован украинским беспилотником. В результате удара погиб боец самообороны.
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