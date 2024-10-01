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1 октября, 05:40

«Пыталась оживить»: Истекающую кровью девочку нашли над телом погибшего при ударе ВСУ мальчика

Пострадавшая девочка из Горловки пыталась откачать смертельно раненого подростка

В Горловке девочка, которую зацепило осколком после обстрела ВСУ, пыталась помочь смертельно раненому подростку. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала мать пострадавшей.

ВСУ обстреливали Горловку кассетными боеприпасами, которые Украина получила от своих партнёров в НАТО. Об этом свидетельствуют их обломки, найденные на месте обстрелов, рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили «натовскую» кассетную артиллерию калибром 155 миллиметров», — рассказали там.

Кассетный снаряд разорвался над спальным районом, усыпав дворы суббоеприпасами. Несколько кассет взорвались рядом с подъездами жилых домов, как раз в тот момент, когда там находились трое подростков. В земле возле домов до сих пор остаются неразорвавшиеся боеприпасы.

«Громыхало, я сразу начала ей [дочери] звонить, узнавать. Она мне говорит скорее приходить. Я побежала, взяла всё, что у меня там было. Они все забежали в подъезд. У моей дочки в руку попал осколок. Мальчику попало, я так понимаю, в ребро. И, видимо, это было смертельное ранение, что он погиб. Ещё мальчишка — у него нога. А парень сразу... я когда прибежала, моя дочка его пыталась ещё оживить», — вспоминала мать девочки.

Появилось видео последствий обстрела ВСУ Горловки, где погиб пожарный
Появилось видео последствий обстрела ВСУ Горловки, где погиб пожарный

Ранее в результате удара ВСУ беспилотниками по Белгородской области пострадали двое мирных жителей. В одной из квартир взорвался дрон, из-за чего минно-взрывные ранения получила восьмилетняя девочка. Её доставили в больницу.

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Владимир Озеров
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