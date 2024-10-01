«Пыталась оживить»: Истекающую кровью девочку нашли над телом погибшего при ударе ВСУ мальчика

В Горловке девочка, которую зацепило осколком после обстрела ВСУ, пыталась помочь смертельно раненому подростку. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала мать пострадавшей.

ВСУ обстреливали Горловку кассетными боеприпасами, которые Украина получила от своих партнёров в НАТО. Об этом свидетельствуют их обломки, найденные на месте обстрелов, рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили «натовскую» кассетную артиллерию калибром 155 миллиметров», — рассказали там.

Кассетный снаряд разорвался над спальным районом, усыпав дворы суббоеприпасами. Несколько кассет взорвались рядом с подъездами жилых домов, как раз в тот момент, когда там находились трое подростков. В земле возле домов до сих пор остаются неразорвавшиеся боеприпасы.

«Громыхало, я сразу начала ей [дочери] звонить, узнавать. Она мне говорит скорее приходить. Я побежала, взяла всё, что у меня там было. Они все забежали в подъезд. У моей дочки в руку попал осколок. Мальчику попало, я так понимаю, в ребро. И, видимо, это было смертельное ранение, что он погиб. Ещё мальчишка — у него нога. А парень сразу... я когда прибежала, моя дочка его пыталась ещё оживить», — вспоминала мать девочки.