«Вылечить невозможно»: Фронтмен «АукцЫона» рассказал о своём алкоголизме
Страдающий алкоголизмом фронтмен «АукцЫона» Гаркуша заявил, что не пьёт 28 лет
Олег Гаркуша. Обложка © Wikipedia / Платонова Алина
Советский и российский музыкант, лидер группы «АукцЫон» Олег Гаркуша вспомнил, что в 1996 году ему пришлось полететь в США, чтобы пройти курс лечения из-за проблем с алкоголем. Об этом он сообщил в беседе с aif.ru.
«Алкоголизм, к сожалению, неизлечим. Я проходил реабилитацию в Америке в 1996-м. Не употребляю алкоголь уже двадцать восемь лет и помогаю людям справиться с этой проблемой», — заявил рокер.
По его словам, алкоголизм не лечится, поскольку человека нельзя просто «зашить». Чтобы освободиться от зависимости, у алкоголика должно «что-то щёлкнуть», после чего выпивать ему просто не захочется. Сам «щелчок» при этом является чрезвычайно удачным исходом, отметил музыкант.
Ранее Life.ru рассказывал, что американская певица Джениффер Лопес после расставания со своим мужем актёром Беном Аффлеком пытается утопить горе на дне бутылки. Друзья исполнительницы всерьёз обеспокоены её состоянием, поскольку теперь крепкие алкогольные коктейли вошли в ежедневный рацион Джей Ло.