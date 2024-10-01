«Вылечить невозможно»: Фронтмен «АукцЫона» рассказал о своём алкоголизме

Советский и российский музыкант, лидер группы «АукцЫон» Олег Гаркуша вспомнил, что в 1996 году ему пришлось полететь в США, чтобы пройти курс лечения из-за проблем с алкоголем. Об этом он сообщил в беседе с aif.ru.

«Алкоголизм, к сожалению, неизлечим. Я проходил реабилитацию в Америке в 1996-м. Не употребляю алкоголь уже двадцать восемь лет и помогаю людям справиться с этой проблемой», — заявил рокер.

По его словам, алкоголизм не лечится, поскольку человека нельзя просто «зашить». Чтобы освободиться от зависимости, у алкоголика должно «что-то щёлкнуть», после чего выпивать ему просто не захочется. Сам «щелчок» при этом является чрезвычайно удачным исходом, отметил музыкант.