Супруга Ливанова рассказала о состоянии пережившего инсульт «Шерлока»

Супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова рассказала, как на данный момент себя чувствует артист. Информацией о состоянии любимого «Шерлока» россиян она поделилась с телеканалом «Звезда».

По словам жены, сейчас актёр чувствует себя неплохо. При этом она не уточнила, что с ним произошло. Сейчас он продолжает проходить различные обследования.