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1 октября, 07:26

Супруга Ливанова рассказала о состоянии пережившего инсульт «Шерлока»

Супруга Василия Ливанова сообщила, что её муж сейчас чувствует себя неплохо

Российский киноактёр Василий Ливанов в молодости. Кадр из фильма — Обложка © «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» / kinopoisk

Российский киноактёр Василий Ливанов в молодости. Кадр из фильма — Обложка © «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» / kinopoisk

Супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова рассказала, как на данный момент себя чувствует артист. Информацией о состоянии любимого «Шерлока» россиян она поделилась с телеканалом «Звезда».

По словам жены, сейчас актёр чувствует себя неплохо. При этом она не уточнила, что с ним произошло. Сейчас он продолжает проходить различные обследования.

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Ранее стало известно, что Ливанов был госпитализирован с подозрением на инсульт в Москве. Актёра увезли в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского из-за головной боли. Советскому Шерлоку Холмсу 89 лет.

Наталья Афонина
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