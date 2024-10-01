Супруга Ливанова рассказала о состоянии пережившего инсульт «Шерлока»
Супруга Василия Ливанова сообщила, что её муж сейчас чувствует себя неплохо
Российский киноактёр Василий Ливанов в молодости. Кадр из фильма — Обложка © «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» / kinopoisk
Супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова рассказала, как на данный момент себя чувствует артист. Информацией о состоянии любимого «Шерлока» россиян она поделилась с телеканалом «Звезда».
По словам жены, сейчас актёр чувствует себя неплохо. При этом она не уточнила, что с ним произошло. Сейчас он продолжает проходить различные обследования.
Ранее стало известно, что Ливанов был госпитализирован с подозрением на инсульт в Москве. Актёра увезли в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского из-за головной боли. Советскому Шерлоку Холмсу 89 лет.