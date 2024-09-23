Елена Кондулайнен полтора месяца провела в больнице с параличом после инсульта
Елена Кондулайнен. Обложка © ТАСС / Тараканов Вадим
Известную советскую актрису Елену Кондулайнен доставили в московскую больницу. У неё была парализована правая часть тела, это — последствия инсульта, перенесённого четыре года назад, сообщает Mash.
У актрисы парализовало часть тела, появились проблемы с ходьбой, провалы в памяти и затруднилась речь. Елена всё чаще страдала от недомогания и головных болей. С этими симптомами её доставили в психоневрологическое отделение, где лечили 44 дня и выписали.
Кондулайнен проходила разные восстановительные массажи и процедуры, а также занималась на тренажёрах. Спустя время актриса вновь начала уверенно ходить, произошёл прогресс в сфере устойчивости и координации. Она даже смогла шевелить пальцами правой руки. Теперь ей предстоит регулярно наблюдаться у логопеда и невролога.
Напомним, Елена Кондулайнен попала в больницу с подозрением на инсульт в 2020 году. Она почувствовала себя плохо в ресторане в ЦПКиО им. Горького, где проходил праздник для школьников. У неё появились головная боль и нарушения речи. Позднее она получила перелом руки в больнице. Позже Кондулайнен поехала в Египет, чтобы восстановиться, но там упала с лестницы и сломала берцовую кость.