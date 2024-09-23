Елена Кондулайнен полтора месяца провела в больнице с параличом после инсульта

Известную советскую актрису Елену Кондулайнен доставили в московскую больницу. У неё была парализована правая часть тела, это — последствия инсульта, перенесённого четыре года назад, сообщает Mash.

У актрисы парализовало часть тела, появились проблемы с ходьбой, провалы в памяти и затруднилась речь. Елена всё чаще страдала от недомогания и головных болей. С этими симптомами её доставили в психоневрологическое отделение, где лечили 44 дня и выписали.