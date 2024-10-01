Жулин назвал украинскую олимпийскую чемпионку Баюл больной после выпада о России 1 октября, 07:30 Александр Жулин. Оксана Баюл. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, Белоусов Виталий

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин предложил не придавать значения оскорбительным словам в адрес России от украинской олимпийской чемпионки Оксаны Баюл. Так он ответил на просьбу Sport24 прокомментировать высказывания спортсменки.

«Зачем на больного человека реагировать? Не хочу никак», — заявил Жулин в беседе с журналистом.

Баюл завоевала золото в 1994 году. Сейчас фигуристка живёт в США и недавно дала интервью украинскому блогеру Алесе Бацман. Она сказала, что «не превратилась в говно, которое уехало в Россию». Её якобы звали работать в Москву в 2006 году, но предложили «деньги в конверте».

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Денис Шелихов переплыл реку Тису, уехал в Белоруссию и сейчас играет там за ФК «Славия-Мозырь». Он тщательно готовился к бегству из Незалежной: якобы в течение двух месяцев ходил на реку тренироваться плавать с ластами. Игрок не стал подробно рассказывать о случившемся.

Авторы Татьяна Миссуми