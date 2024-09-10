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10 сентября, 19:01

Тренировался с ластами: Украинский вратарь сбежал в Белоруссию через «реку смерти»

Украинский вратарь Шелихов переплыл реку Тису, чтобы играть в Белоруссии

Денис Шелихов. Обложка © ФК «Ислочь»

Денис Шелихов. Обложка © ФК «Ислочь»

Украинский голкипер Денис Шелихов переплыл реку Тису, уехал в Белоруссию и сейчас играет там за ФК «Славия-Мозырь». Об этом во вторник, 10 сентября, сообщило украинское издание «Спорт-Экспресс», ссылаясь на источники.

Денис Шелихов. Фото © Telegram / Футбольный клуб «Славия-Мозырь»

Денис Шелихов. Фото © Telegram / Футбольный клуб «Славия-Мозырь»

По его данным, 35-летний футболист незаконно пересёк госграницу, причём спортсмен, как утверждается, тщательно готовился к бегству из Незалежной: якобы в течение двух месяцев ходил на реку тренироваться плавать с ластами. Игрок не стал подробно рассказывать о случившемся и прямо опровергать сообщения об «отплыве».

«Это ваши догадки и предположения тех ребят, что вам сказали, вот они лучше знают, поэтому пусть вам и рассказывают», — сказал он.

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Ранее Life.ru писал, что на украинском берегу реки Тисы в Закарпатской области возвели забор из колючей проволоки. Местные СМИ сообщали, что это сделано, чтобы остановить граждан, бегущих от мобилизации. Между тем сама Тиса превратилась из реки «спасения» в «реку смерти» — в начале августа пограничники нашли там уже 39-е тело.

Никита Осипов
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