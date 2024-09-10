Тренировался с ластами: Украинский вратарь сбежал в Белоруссию через «реку смерти»
Украинский вратарь Шелихов переплыл реку Тису, чтобы играть в Белоруссии
Денис Шелихов. Обложка © ФК «Ислочь»
Украинский голкипер Денис Шелихов переплыл реку Тису, уехал в Белоруссию и сейчас играет там за ФК «Славия-Мозырь». Об этом во вторник, 10 сентября, сообщило украинское издание «Спорт-Экспресс», ссылаясь на источники.
Денис Шелихов. Фото © Telegram / Футбольный клуб «Славия-Мозырь»
По его данным, 35-летний футболист незаконно пересёк госграницу, причём спортсмен, как утверждается, тщательно готовился к бегству из Незалежной: якобы в течение двух месяцев ходил на реку тренироваться плавать с ластами. Игрок не стал подробно рассказывать о случившемся и прямо опровергать сообщения об «отплыве».
«Это ваши догадки и предположения тех ребят, что вам сказали, вот они лучше знают, поэтому пусть вам и рассказывают», — сказал он.
Ранее Life.ru писал, что на украинском берегу реки Тисы в Закарпатской области возвели забор из колючей проволоки. Местные СМИ сообщали, что это сделано, чтобы остановить граждан, бегущих от мобилизации. Между тем сама Тиса превратилась из реки «спасения» в «реку смерти» — в начале августа пограничники нашли там уже 39-е тело.