Тренировался с ластами: Украинский вратарь сбежал в Белоруссию через «реку смерти»

Украинский голкипер Денис Шелихов переплыл реку Тису, уехал в Белоруссию и сейчас играет там за ФК «Славия-Мозырь». Об этом во вторник, 10 сентября, сообщило украинское издание «Спорт-Экспресс», ссылаясь на источники.

Денис Шелихов. Фото © Telegram / Футбольный клуб «Славия-Мозырь»

По его данным, 35-летний футболист незаконно пересёк госграницу, причём спортсмен, как утверждается, тщательно готовился к бегству из Незалежной: якобы в течение двух месяцев ходил на реку тренироваться плавать с ластами. Игрок не стал подробно рассказывать о случившемся и прямо опровергать сообщения об «отплыве».