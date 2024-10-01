Раскрыты самые распространённые легенды аферистов для обмана пенсионеров

Мошенники начали обманывать пенсионеров, представляясь работниками энергосбытовых компаний. Данная схема стала самой распространённой среди дистанционных аферистов, рассказал РИА «Новости» директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

Сначала злоумышленники звонят будто от энергосбытовых компаний. Они предлагают пенсионерам провести плановую замену электросчётчика.

«Во время разговора они просят пенсионера сообщить код, который приходит на телефон в виде СМС», — предупредил Бийчук.

Частой практикой у аферистов является манипуляция доверием. Они уверяют, что отравленный код — это возможность регистрации в электронной очереди. Такой ход создаёт иллюзию безопасности, поэтому потерпевший передаёт код мошеннику, не задумываясь о каких-либо последствиях. Также злоумышленники часто представляются сотрудниками Пенсионного фонда. Обычно они просят перевести сбережения на «единый счёт» и продиктовать код из СМС-сообщения, предупредил Бийчук.