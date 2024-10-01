Телефонным мошенникам перекроют путь к деньгам россиян по приказу Путина Путин поручил продумать дополнительные меры борьбы с хищением денег мошенниками 1 октября, 08:05 Мошенник, похищающий деньги. Обложка © freepik

Правительство РФ и Центробанк должны проработать способы, которые помогут защитить россиян от мошенников, похищающих деньги путём обмана, уговоров, принуждения. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин, в том числе предлагается ввести «период охлаждения».

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих создание механизмов, направленных на противодействие хищению денежных средств с применением методов социальной инженерии (в ситуации, когда граждане под влиянием угроз, обмана и (или) злоупотребления доверием заключают договоры потребительского кредита (займа) и передают заёмные денежные средства мошенникам)», — говорится на сайте Кремля.

Предлагаемый «период охлаждения» будет означать некий временной отрезок между принятием кредитором решения о выдаче кредита и фактической передачей денег. Также может появиться уполномоченное лицо, в функции которого войдёт подтверждение перевода средств.

Ранее сообщалось, что в России началась волна мошеннических атак с вирусом-трояном, имитирующим уведомления от банков. Он блокирует экран устройства и демонстрирует ложные сообщения о списаниях со счетов. Одновременно жертве поступает звонок от подставного сотрудника банка, который сообщает о взломе личного кабинета и требует предоставить платёжную информацию для защиты средств.

Авторы Татьяна Миссуми