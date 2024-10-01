Россиянам объяснили, сколько наличных нужно всегда иметь при себе и зачем

В эпоху банковских карточек и онлайн-переводов многие люди перестали носить с собой наличные деньги. Но порой могут возникнуть ситуации, когда без них никак не обойтись. Поэтому под рукой всё-таки должен быть запас кэша в размере 10-15 тысяч рублей. Таким мнением поделился с «Газетой.ru» финансовый аналитик Владислав Антонов.

«Наличные деньги могут понадобиться в самых разных случаях. Например, когда вы покупаете продукты в маленьком магазинчике рядом с домом, где нет терминала для оплаты картой. Или когда вы едете на работу на автобусе и нужно заплатить за проезд. Бывает, что вы хотите оставить чаевые официанту в кафе, а сделать это удобнее наличными», — пояснил эксперт.

Иногда и вовсе случаются ЧП. Например, человек попал в небольшую аварию или почувствовал себя плохо на улице. В таких случаях наличные могут выручить, если надо быстро оплатить такси или купить лекарство в аптеке.

Кроме того, без наличных нельзя отправляться в поездку на дачу или в другой город. Если в мегаполисах практически всё настроено на оплату банковскими картами, то в маленьких населённых пунктах могут быть места, где принимают только кэш. Помимо всего прочего, такие деньги проще контролировать, поскольку видно, сколько купюр осталось в кошельке. Это помогает не тратить лишнего, заключил аналитик.