В России могут начаться дискуссии о необходимости наличных денег
«Гознак»: К 2030 году может назреть дискуссия о необходимости наличных денег
К 2030 году в России потребность в наличных деньгах может оказаться столь низкой, что может начаться дискуссия об их необходимости в быту. Об этом в ходе форума «Платёжный бизнес и денежное обращение — 2024» заявил замгендиректора по маркетингу и стратегии АО «Гознак» Георгий Корнилов.
«Я думаю, что в 2030 году, по крайней мере, в публичное пространство будет введён новый дискурс о необходимости иметь в принципе наличное денежное обращение», — сказал он, уточнив, что это не подразумевает вывод из обращения наличных денег.
По словам Корнилова, на наличные приходится всего 10% платежей на данный момент. Резкое падение их популярности создаёт трудности для банковской системы, так как создание ограниченного количества купюр и монет обходится намного дороже.
Ранее Life.ru сообщал, что эксперты подсчитали курс рубля по паритету покупательной способности. Показатель оказался серьёзно ниже текущего. Тем временем в США заявили, что американские санкции убивают доллар.
Shutterstock / FOTODOM / Thirteen