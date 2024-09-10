В России могут начаться дискуссии о необходимости наличных денег

К 2030 году в России потребность в наличных деньгах может оказаться столь низкой, что может начаться дискуссия об их необходимости в быту. Об этом в ходе форума «Платёжный бизнес и денежное обращение — 2024» заявил замгендиректора по маркетингу и стратегии АО «Гознак» Георгий Корнилов.

«Я думаю, что в 2030 году, по крайней мере, в публичное пространство будет введён новый дискурс о необходимости иметь в принципе наличное денежное обращение», — сказал он, уточнив, что это не подразумевает вывод из обращения наличных денег.