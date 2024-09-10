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10 сентября, 13:34

В России могут начаться дискуссии о необходимости наличных денег

«Гознак»: К 2030 году может назреть дискуссия о необходимости наличных денег

К 2030 году в России потребность в наличных деньгах может оказаться столь низкой, что может начаться дискуссия об их необходимости в быту. Об этом в ходе форума «Платёжный бизнес и денежное обращение — 2024» заявил замгендиректора по маркетингу и стратегии АО «Гознак» Георгий Корнилов.

«Я думаю, что в 2030 году, по крайней мере, в публичное пространство будет введён новый дискурс о необходимости иметь в принципе наличное денежное обращение», — сказал он, уточнив, что это не подразумевает вывод из обращения наличных денег.

По словам Корнилова, на наличные приходится всего 10% платежей на данный момент. Резкое падение их популярности создаёт трудности для банковской системы, так как создание ограниченного количества купюр и монет обходится намного дороже.

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Ранее Life.ru сообщал, что эксперты подсчитали курс рубля по паритету покупательной способности. Показатель оказался серьёзно ниже текущего. Тем временем в США заявили, что американские санкции убивают доллар.

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Shutterstock / FOTODOM / Thirteen

Мария Любицкая
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