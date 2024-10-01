Эти 5 простых лайфхаков помогут избавиться от навязчивой мелодии в голове

Примерно каждый пятый житель планеты хотя бы раз в жизни сталкивался с неприятной ситуацией, когда навязчивая мелодия буквально застревала в голове. Одна и та же песня часами может играть в нашем сознании, не давая покоя. Учёные даже придумали для этого явления отдельное название «ушной червь». Оказывается, избавиться от него не так уж и сложно. Как это сделать, объяснила РИА «ФедералПресс» методист, преподаватель по классу гитары Елена Узкая.

По словам эксперта, чаще других в голове «застревают» популярные песни с чётким ритмом и повторяющимися словами. Как правило, это происходит, когда мозг давно ничем не занят и таким образом хочет развлечься. Чтобы остановить свои мучения, достаточно занять себя чем-то полезным, например, почитать книгу или доделать отложенный на потом проект.

«Второй вариант — противоположный. Возможно, вы давно не отдыхали и мелодия в вашей голове — сигнал о том, что мозгу нужна передышка и перезагрузка», — пояснила Елена Узкая.

Кроме того, можно прослушать с начала и до конца песню, которая занимает все мысли, тогда мелодия спокойно забудется. Ещё одним способом избавления от заевшей пластинки может быть обновление плейлиста. Новая и непривычная музыка обогатит кругозор и остановит повторяющуюся мелодию. Также можно обмануть мозг, мешая ему проговаривать текст, шагая медленнее или быстрее темпа песни, одновременно что-то есть. Это рассинхронизирует процессы, и «ушной червь» исчезнет.