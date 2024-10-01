ООН выпустила доклад о зверских пытках российских военных в плену ВСУ и любимых орудиях карателей

Из 205 российский солдат, опрошенных ООН в украинском плену, более половины подверглись пыткам и жестокому обращению. Об этом сказано в периодическом докладе Управления верховного комиссара всемирной организации по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине.

«Из 205 российских военнопленных, опрошенных с марта 2023 года, 104 представили последовательные и подробные рассказы о пытках или других формах жестокого обращения, что указывает на сохраняющуюся практику. За некоторыми исключениями, такое жестокое обращение имело место на начальном этапе задержания», — сказано в документе ООН.

По информации УВКПЧ, в излюбленный набор пыток украинских боевиков входили жестокие избиения с ударами по коленям и суставам, угрозы расправой или физическим насилием, а также удары током. Из доклада следует, что украинские мучители использовали различные предметы, в том числе резиновые дубинки, алюминиевые или деревянные биты и молотки, тактические перчатки, электрошокеры, военные телефоны или другие электрические устройства, такие как автомобильные аккумуляторы. В ООН добавили, что десять российских солдат из 205 опрошенных рассказали о случаях сексуального насилия в их отношении, включая насилие над гениталиями и угрозы изнасилования.