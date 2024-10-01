Тело ветерана СВО нашли в съёмной квартире во Владивостоке, рядом лежала большая стопка денег Ветерана СВО убили в съёмной квартире во Владивостоке, заведено уголовное дело 1 октября, 08:47 Во Владивостоке убит мужчина. Обложка © Life.ru

Во Владивостоке следствие возбудило уголовное дело после обнаружения в одной из квартир убитого 41-летнего мужчины. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального СК. Сейчас полиция осматривает место трагедии, личность скончавшегося устанавливается.

«1 октября 2024 года в квартире дома по улице Бородинская в городе Владивостоке обнаружено тело 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти», — уточнили в ведомстве.

Источник в органах внутренних дел рассказал VLADIVOSTOK1.RU, что жертвой преступников стал ветеран спецоперации. Он был арендатором квартиры, где нашли его тело. Также следователи обнаружили в комнате крупную сумму денег.

Ранее сообщалось, что ветерана СВО и ещё девятерых человек спасли из рабства цыган в Тульской области. Большинство освобождённых — жители Москвы и Подмосковья. Им обещали быстрый заработок, после чего привозили на ферму и заставляли работать в антисанитарных условиях, без денег и отобрав паспорта.

Авторы Татьяна Миссуми