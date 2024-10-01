Пылившуюся на чердаке 25 лет кружку продали за 1,6 млн рублей

Редкая жёлтая кружка лежала всё время на чердаке. Посуда пылилась примерно 25 лет. После того как её нашли, выяснилось, что это творение художника Эрика Равилиуса. Он выпустил посуду в честь коронации Георга VI и королевы Елизаветы в 1937 году. Также в коллекции было ещё четыре кружки других цветов, на которых изобразили королевский герб и фейерверк.