Пылившуюся на чердаке 25 лет кружку продали за 1,6 млн рублей
Кружка Равилиуса, лежавшая на чердаке 25 лет, продана в Британии за 1,6 млн
Кружки Равилиуса. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Gilding's Auctioneers
В Великобритании на аукционе продали кружку за 13,5 тысячи фунтов стерлингов (1,6 миллиона рублей). Сувенирная посуда посвящена коронации короля Георга VI, сообщает пресс-служба аукционного дома Gildings Auctioneers.
Редкая жёлтая кружка лежала всё время на чердаке. Посуда пылилась примерно 25 лет. После того как её нашли, выяснилось, что это творение художника Эрика Равилиуса. Он выпустил посуду в честь коронации Георга VI и королевы Елизаветы в 1937 году. Также в коллекции было ещё четыре кружки других цветов, на которых изобразили королевский герб и фейерверк.
Изначально представители аукционного дома оценили кружку в 800 фунтов стерлингов (99 тысяч рублей). Правда конечная цена посуды составила 13,5 тысячи фунтов стерлингов (1,6 миллиона рублей).
Также стало известно, что в ближайшее время на аукцион выставят имущественный комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге. Объект отправят на торги до конца 2024 года. Начальная цена здания может составить приблизительно 1 млрд рублей. Окончательная стоимость будет известна после соответствующей оценки.