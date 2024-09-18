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18 сентября, 15:56

Более 1500 россиянок выставили девственность на аукцион за десятки миллионов

Россиянки начали торговать девственностью. На специальном аукционе девушки из РФ, Украины, США и Великобритании продают невинность за большие суммы. Цена целомудрия начинается от 800 000 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».

По его данным, всего на сайте более 1,5 тысячи анкет из России. На самой дорогой девственнице стоит «ценник» в 91 млн рублей. Все женщины обязаны приложить к своей анкете справку от гинеколога — документальное подтверждение «чистоты». Некоторые из кандидаток готовы дополнительно сдать анализы на ЗППП.

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Мужчины, кстати, тоже могут зарегистрироваться на аукционе и продать свою невинность. Но в большинстве случаев они всё же выступают в роли «покупателей». В торгах можно участвовать только после 18 лет.

В анкетах кандидаты указывают свои хобби, пропорции тела и качества характера. Деньги, полученные с продажи, девушки планируют тратить на обучение, недвижимость или помощь близким.

Ранее Life.ru рассказал, что гинеколог не всегда может определить девственность пациентки. Девственная плева может оставаться целой после нескольких половых актов из-за особенностей анатомии. Также она способна порваться из-за осмотра у врача или интенсивных занятий спортом. В редких случаях женщины теряют девственность только при родах.

Обложка ©

freepik.com/wirestock

Полина Никифорова
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